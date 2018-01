Charlie Hebdo: commemorazioni a Parigi

PARIGI, 7 GEN - Tre anni dopo gli attentati terroristici alla redazione di Charlie Hebdo e al supermercato Hyper Cacher, che provocarono la morte di 17 persone e l'avvio della stagione del terrorismo jihadista a Parigi, la Francia ha reso oggi un omaggio sobrio e silenzioso alle vittime. Il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, si è recato in mattinata sui luoghi degli attacchi terroristici. Secondo il desiderio dei familiari, le commemorazioni si sono svolte in un clima di massima discrezione, a cominciare dalla redazione del settimanale satirico, in cui - durante la riunione di un anno fa, i fratelli Cherif e Said Kouachi fecero irruzione armi in pugno uccidendo 11 persone fra cui 8 esponenti della redazione impegnati nella riunione mattutina. Dopo la lettura dei nomi delle vittime, è stata deposta una corona ed osservato un minuto di silenzio, dopo il quale è stata suonata la Marsigliese. Con Macron, c'erano la premiere dame, Brigitte, e quattro ministri del governo