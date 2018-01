2018 animato da Leo Da Vinci al Grinch

ROMA, 7 GEN - Attesissimi sequel Disney (GLI INCREDIBILI 2, RALPH SPACCATUTTO 2), PETER RABBIT in Cgi, il ritorno di Dracula in HOTEL TRANSYLVANIA 3, THE GRINCH animato e supereroi come L'uomo Ragno con la maschera indosso all'adolescente afroamericano Miles Morales in SPIDER-MAN: UN NUOVO UNIVERSO, e BATMAN NINJA. Il cinema d'animazione nel 2018 continua ad affidarsi ai classici ma tenta anche qualche variazione originale e d'autore. Si comincia con l'italiano LEO DA VINCI - MISSIONE MONNA LISA (11 gennaio), firmato dal gruppo Alcuni dei Fratelli Manfio. Protagonista un adolescente e già geniale Leonardo da Vinci. Il premio Oscar Nick Park propone I PRIMITIVI (8 febbraio) commedia animata in stop motion ambientata all'alba dei tempi. Si lancia nella stop motion anche Wes Anderson, con ISLE OF DOGS, film d'apertura a febbraio del Festival di Berlino. Ambientata nel Giappone del 2037 è è la storia di Atari, 12enne che arriva sull'isola dove vengono confinati i cani per cercare il suo Spots.