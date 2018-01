Coree: domani dialogo 'alto livello'

PECHINO, 8 GEN - L'incontro di "alto livello" tra le due Coree al villaggio di confine di Panmunjom, il primo del suo genere in oltre due anni, avrà inizio alle 10:00 di Seul, le 2:00 in Italia, in base a quanto convenuto ieri pomeriggio dalle parti durante il "negoziato preparatorio tecnico". Lo ha reso noto oggi Baik Tae-hyun, portavoce del ministero dell'Unificazione sudcoreano, quando si starebbero definendo gli ultimi dettagli. Nell'agenda dei lavori, oltre alla presenza del Nord alle Olimpiadi invernali di PyeongChang (9-25 febbraio), ci sono le ipotesi su come migliorare i rapporti bilaterali. La Corea del Nord ha notificato che Ri Son-gwon, presidente del Comitato per la riunificazione pacifica della Corea, sarà a capo della delegazione di 5 persone, mentre quella del Sud sarà guidata dal ministro dell'Unificazione Cho Myoung-gyon. I due sono a capo delle istituzioni più alte che gestiscono i rapporti e le questioni intercoreane nei rispettivi Paesi.