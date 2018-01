Fiducia in Ue tocca nuovi massimi

BRUXELLES, 8 GEN - A dicembre la fiducia di imprese e consumatori sulle prospettive dell'economia dell'Eurozona ha registrato nuovi massimi. L'Esi (Economic sentiment indicator), che già a novembre 2017 era tornato su livelli che non vedeva dall'ottobre del 2000, è ulteriormente migliorato (più 1,4 punti). In parallelo, è cresciuto di 0,17 punti anche l'indice Bci (Business climate indicator) arrivato così a quota +1,66, il livello più alto dal 1985. Lo ha reso noto la Commissione Ue. In Italia l'indice Esi a dicembre è però rimasto invariato.