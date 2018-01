OprahforPresident incendia la rete

NEW YORK, 08 GEN - "Oprah for President" infiamma la rete. Già prima del trascinante discorso della regina dei talk show ai Golden Globes, l'aggettivo "presidential" era dilagato su Twitter, con l'hashtag #Oprah2020 che ha fatto trend subito dopo la consegna del primo Cecile B. De Mille Award, l'equivalente dell'Oscar alla carriera, attribuito a una donna afro-americana. "E' in corsa", hanno commentato molti utenti di Twitter mentre Oprah era ancora sul palcoscenico. Tra i fan dell'#OprahforPresident la comica Sarah Silverman che ha sognato su Twitter un ticket Oprah/Michelle. E che dire di John Podhoretz, direttore della rivista neocon "Commentary"? "Si mangerebbe Trump vivo", ha scritto sulla rete di micromessaggi il figlio di Norman Podhoretz, che è anche un columnist del New York Post. Aggiungendo: "Mi piacerebbe vedere un dibattito Melania/Stedman", una allusione alla attuale First Lady e al partner di Oprah, Stedman Graham.