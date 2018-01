Incidente scuolabus, ancora 5 ricoverati

MANTOVA, 9 GEN - Sono tre i bambini ancora ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Mantova in seguito alle ferite riportate nell'incidente stradale che ieri a Castellucchio, nel Mantovano, ha coinvolto il pullman-scuolabus sul quale viaggiavano. Lo riferisce in un comunicato la direzione dell'Asst di Mantova che definisce "buone" le condizioni dei tre piccoli. "Due di loro - prosegue il comunicato - hanno subìto ieri in tarda serata un intervento chirurgico e ora sono in fase di guarigione. Presto verranno dimessi". In totale, sono arrivati al pronto soccorso di Mantova 13 bambini feriti, due in codice giallo e undici in codice verde: tre di loro, come detto, sono ancora ricoverati mentre gli altri sono già stati dimessi ieri sera, assieme ai 15 che erano stati medicati sul luogo dell'incidente. Restano, invece, ricoverati a Brescia e Verona una bambina e l'autista del pullman, arrivati in codice rosso ma non in pericolo di vita.