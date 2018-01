Oscar, Mirren e Sutherland, fuga e amore

(ANSA) ROMA 9 GEN - Un duetto lungo 112 minuti quello tra Helen Mirren e Donald Sutherland in 'Ella & John - The Leisure Seeker', film di Paolo Virzì già in concorso alla Mostra del cinema di Venezia e in sala con 01 dal 18 gennaio. L'ultima opera di Virzì, in corsa anche per gli Oscar in quanto in lingua inglese (il regista è già a Los Angeles per promuovere l'uscita del film negli States), mette in campo la vecchiaia,la malattia, ma anche tutta la giovinezza che ci può essere in un lungo rapporto matrimoniale pieno di amore, vecchie gelosie e rancori tra John (Sutherland, che riceverà quest'anno l'Oscar alla carriera) e la moglie Ella (Mirren, già candidata ai Golden Globe per questo ruolo). Per loro c'è solo tanta voglia di fuga, quella di fare un ultimo viaggio. Tratto dal romanzo omonimo di Michael Zadoorian, il film, il primo girato dal regista toscano negli Usa, ha il tocco di Virzì nel mescolare umanità, commedia e un pizzico di tragedia. Ma la sua vera forza è nell'intimità che può nascere solo in un grande e lungo amore.