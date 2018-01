Haftar, 'Libia non pronta a democrazia'

IL CAIRO, 9 GEN - Il generale Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica, ha dichiarato che "la Libia non è ancora pronta per la democrazia". Lo riferisce il sito Libyan Express. Le prossime elezioni "devono dare una fine all'attuale bagno di sangue ma, se la situazione e il caos in corso ora continueranno dopo le elezioni, allora diremo 'adesso basta' e agiremo", ha detto ancora il generale. Il sito non fornisce altri dettagli sul monito. Il capo del Consiglio presidenziale Fayez Al-Sarraj (riconosciuto a livello internazionale) non dispone di "mani" che possano aiutarlo a controllare neuppure l'intera Tripoli, ha sostenuto Haftar, comandante del gruppo di milizie indicate col nome di Esercito nazionale libico. Haftar inoltre ritiene "illogico" che qualcuno si aspetti che Saif Al-Islam, il figlio del defunto leader Muhammar Gheddafi, si candidi alle elezioni con qualche speranza di successo dato che non avrebbe alcun sostegno popolare.