Tentativo incendio sinagoga Djerba

(ANSAmed) - TUNISI, 10 GEN - I media tunisini segnalano il tentativo di incendio di una sinagoga a Djerba, a El Hara Kebira - Houmt Souk, durante i disordini della notte scorse in Tunisia. Un tentativo fatto a colpi di bottiglie molotov, sventato per il rapido intervento di forze dell'ordine e Guardia nazionale. Sulla rete sarebbero state diffuse immagini di una sinagoga incendiata ma si tratterebbe di un 'fake', secondo la radio locale Mosaique Fm. Sempre in rete si si parla di un incendio a due sinagoghe di Djerba, quella la Rabbin Abraham e quella di Rabbin Beitsalel. Si attendono comunque conferme ufficiali da parte delle autorità tunisine e della comunità ebraica dell'isola di Djerba.