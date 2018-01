Leonardo: Profumo guarda a Israele

TEL AVIV, 10 GEN - "Israele per noi è un partner di eccellenza: il paese, le sue forze armate e le imprese giocano un ruolo chiave per Leonardo in molte aree differenti". Alessandro Profumo, amministratore delegato dell'azienda italiana di aerospazio, difesa e sicurezza, spiega in un'intervista all'ANSA il suo viaggio in Israele dove sta incontrando i responsabili della difesa israeliana e delle grandi società di settore. "Loro, da quel che ci dicono, sono un client partner molto soddisfatto e quindi per Leonardo tutto questo è molto importante", spiega l'a.d. "Anche perché - sottolinea ancora Profumo - come azienda stiamo partecipando alla gara per il sistema di formazione dei piloti Usa, il cosiddetto T-X, e chiaramente avere un partner come le forze aree israeliane molto soddisfatte è un bel biglietto da visita".