Omicidio a Venezia: trovato testimone

VENEZIA, 10 GEN - È stato individuato dai Carabinieri il testimone dell'omicidio di calle de le Chiovere a Venezia. E' la persona che si trovava vicina al 47enne Ivano Gritti nel momento in cui questi è stato raggiunto all'occhio da un proiettile sparato da Ciro Esposito, dall'interno della sua abitazione. Quest'ultimo era stato arrestato in flagranza, accusato di omicidio e porto abusivo d'arma clandestina. Dopo i due spari, il testimone era fuggito di corsa lungo la calle facendo perdere le tracce. Era però stato visto da una residente, affacciata alla finestra, che ne aveva dato poi una descrizione agli investigatori. L'uomo, per ora estraneo al fatto di sangue, è stato individuato nelle ore successive dai carabinieri, e potrebbe costituire una pedina importante per le indagini.