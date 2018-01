Pyeongchang:Cio, gran passo avanti Coree

ROMA, 10 GEN - "Accolgo con grande favore le proposte congiunte dei governi di Corea del Sud e Corea del Nord. E' un grande passo avanti nello spirito olimpico. Ora il Cio deve prendere le decisioni per rendere questo impegno politico una realtà": così Thomas Bach, presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio) che ha convocato per il prossimo 20 gennaio, a Losanna (Svizzera), una riunione per decidere sulla partecipazione degli atleti coreani ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018.