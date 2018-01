Boccia, smontare Jobs Act è contro Paese

MILANO, 11 GEN - "Smontare riforme che hanno avuto effetti sull'economia reale significa non fare l'interesse nazionale". L'ha detto Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, a margine della presentazione degli Elite Basket Bond in Borsa a Milano, rispondendo ad una domanda sulle proposte di modifica del Jobs Act. Il Jobs Act e il Piano Industria 4.0, ha detto Boccia, "hanno dato effetti sul'economia reale. Un 30% di investimenti privati in piu' rispetto all'anno scorso e un 7% di export in piu' significa che queste riforme hanno avuto effetti sull'economia reale. Ci sono ancora dovari tra imprese, territori e persone ma questo non significa che non hanno avuto effetti".