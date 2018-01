Gallimard fa retromarcia su Céline

PARIGI, 11 GEN - L'editore francese Gallimard "sospende" il progetto di ripubblicare gli scritti antisemiti di Louis-Ferdinand Céline in una raccolta intitolata 'Ecrits polemiques'. Dopo le polemiche scoppiate in Francia, il presidente, Antoine Gallimard, ha annunciato che non ci sono le condizioni "metodologiche e memoriali" per sviluppare "serenamente" il progetto. La possibile ripubblicazione dei pamphlets 'Bagatelles pour un massacre', 'L'Ecole des cadavres' e 'Les Beaux draps' ha suscitato la messa in guardia del governo guidato da Edouard Philippe.