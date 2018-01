Regionali:Rosato,ok Bersani,no divisioni

ROMA, 11 GEN - "Ci siamo appellati da più settimane a costruire un accordo con Mdp per fare una battaglia vincente nelle regioni che vanno al voto, in particolare Lazio e Lombardia. Se c'è disponibilità a discutere da parte loro, noi siamo totalmente aperti: ragioniamoci, sediamoci a livello regionale". Lo dice Ettore Rosato, capogruppo Pd alla Camera, a Radio radicale, commentando le parole di Pier Luigi Bersani. "Bene le parole di Bersani, se sono propedeutiche ad atti concreti. C'è grande disponibilità da parte nostra, la vediamo con grande favore, abbiamo sempre detto che una sinistra divisa non fa gli interessi degli italiani. Vogliamo assicurare un governo a questo Paese e questo vale anche per le Regioni".