Putin, nessuna interferenza in Italia

MOSCA, 11 GEN - "Noi abbiamo buoni rapporti con l'Italia e per noi questo rapporto con lo Stato italiano è importante, non avrebbe nessuno senso rovinarlo". Così Vladimir Putin a proposito delle presunte intromissioni russe nei processi elettorali italiani. "Queste - ha aggiunto - sono provocazioni fatte apposta per distruggere i legami fra i nostri due paesi. Noi abbiamo buoni rapporti sia con i partiti politici che con i servizi segreti italiani, con i quali abbiamo discusso di cooperare nella sicurezza digitale".