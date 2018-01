Lelouch, rubata sceneggiatura nuovo film

PARIGI, 13 GEN - Il regista francese Claude Lelouch è stato derubato della sceneggiatura del suo prossimo film, che aveva definito l'opera "della vita" ed ha lanciato un appello ai ladri affinché gliela facciano ritrovare. Lo ha rivelato oggi Le Parisien. Il furto è avvenuto una settimana fa davanti ai locali della sua casa di produzione "Films 13", quando il regista stava rientrando dalle vacanze in montagna. Aveva parcheggiato e tirato fuori dal veicolo tre borse piene: "il tempo di fare il giro dell'auto e due erano sparite", ha raccontato. Il quotidiano precisa che una delle borse conteneva l'unica copia della sceneggiatura del prossimo film di Lelouch, 80 anni, "Oui et non", storia di due famiglie dal 1937 ai nostri giorni, costruita su molti elementi autobiografici. Il regista di "Un uomo, una donna" ha aggiunto di aver perduto anche diversi quaderni per "un migliaio di pagine", coperte di note, testimonianze, osservazioni e cose viste in 50 anni."I ladri, hanno il mio indirizzo. Lancio loro un appello".