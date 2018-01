Trump ai media, pazzi perchè ho vinto

NEW YORK, 14 GEN - Nuovo attacco a quello che definisce il 'mainstream' dei media da parte di Donale Trump: "Stanno uscendo pazzi per il fatto che abbiamo vinto", scrive il tycoon su Twitter dalla sua residenza di Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida. "Riportano così tante fake news. Non provano neanche a correggerle quando sono sbagliate", scrive Trump. "Promuovono il Fake Book (il libro scandalistico di Michael Wolff sulla Casa Bianca) di un autore pazzo, che si sa - conclude - riporta false informazioni".