Esplosione nel Milanese, sei feriti

MILANO, 14 GEN - Un'esplosione, le cui cause sono ancora da verificare, ha distrutto due appartamenti all'ultimo piano di un edificio a Sesto San Giovanni, nel Milanese. L'esplosione, avvenuta intorno alle 5 del mattino in via Villoresi, ha coinvolto due nuclei familiari causando 6 feriti, cinque in un appartamento e uno in un altro. Sul posto Vigili del Fuoco e ambulanze del 118. I feriti non sono gravi, cinque di loro, tra cui un bambino, hanno subito lievi traumi, e il sesto, una persona di 73 anni, ha riportato ustioni di secondo grado. Ciò fa supporre che l'esplosione, sulla cui causa stanno indagando i vigili del fuoco, sia avvenuta nell'appartamento di quest'ultimo. Tre feriti sono stati trasportati al Niguarda, tra cui l'ustionato, e tre all'ospedale San Raffaele.