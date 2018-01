Rogo in un 'basso' a Napoli, morta donna

NAPOLI, 14 GEN - Una donna, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morta nell'incendio della sua abitazione, un terraneo nel rione Sanità a Napoli. Nella casa, uno dei caratteristici 'bassi' del centro antico, le fiamme sarebbero divampate forse a causa di un corto circuito. Ancora in corso gli accertamenti dei Vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l'incendio. Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato. Paura tra gli abitanti di vico Calce, la stradina dove si è sviluppato l'incendio, nel timore che l'incendio potesse propagarsi, pericolo scongiurato dall'intervento dei pompieri.