Sci: Wengen, Hirscher domina 1/a manche

WENGEN, 14 GEN - L'austriaco Marcel Hirscher in 51.03 e' al comando anche dopo la 1/a manche del difficilissimo slalom speciale di Wengen. Seguono lo svedese Andre Myhrer in 51.38 ed il norvegese Henrik Kristoffersen in 51.62. Per l'Italia - dopo la prova dei primi trenta atleti - ci sono Stefano Gross al momento 11/o in 53.00 e Manfred Moelgg 19/o in 53.40 mentre Patrick Thaler e' uscito. La gara - su un tracciato estremamente ripido e complicato da frequenti cambi di pendenza - e' cominciata con un piccolo ritardo per consentire di trattare la pista. Il risultato è' un fondo a tratti gelato ed a tratti morbido. Questa situazione ha così creato problemi anche a molti atleti di punta con uscite o forti ritardi. Seconda decisiva manche alle ore 13,15.