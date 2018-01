Wahlberg dona 1.5mln dollari a Time's Up

(ANSA) LOS ANGELES, 14 GEN - Mark Wahlberg ha donato 1 milione e mezzo di dollari, a nome della collega Michelle Williams all'associazione Time's Up che si batte contro le molestie sul lavoro e la disuguaglianza di genere. La decisione è stata presa dall'attore dopo le polemiche che hanno seguito la notizia dei differenti trattamenti salariali fra i due attori per le riprese supplementari per il film Tutto il denaro del mondo di Ridley Scott. La sostituzione di Christopher Plummer al posto di Kevin Spacey dopo le notizie dei suoi comportamenti abusivi ha comportato un ritorno del cast sul set ma, mentre Wahlberg è stato pagato un milione e mezzo, la Williams ha ottenuto meno di mille dollari.