Mattarella al Papa, Cile-Perù più giusti

ROMA, 15 GEN - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Sua Santità Papa Francesco, il seguente messaggio: "Santità, il graditissimo messaggio che mi ha inviato in occasione della Sua partenza per il Cile e il Perù - del quale La ringrazio - mi offre l'opportunità di inviarLe, anche a nome degli italiani tutti, i più sentiti auguri di buon viaggio. L'Italia e la comunità internazionale sono consapevoli del profondo significato di speranza di questa sua visita apostolica in due Paesi profondamente influenzati da antiche culture e dalle radici popolari che ne animano la tradizione cattolica. La Sua presenza costituirà per il Cile e il Perù la più alta testimonianza dell'attenzione della Chiesa per la costruzione di società più eque e giuste. Con questo auspicio, Santità, rinnovo le espressioni della profonda e sincera stima del popolo italiano e mia personale". Lo rende noto un comunicato della Presidenza della Repubblica.