Baby gang, giovani rapinati a Torino

TORINO, 15 GEN - Aggrediti, picchiati e rapinati da una dozzina di ragazzi in pieno centro. Fenomeno baby gang anche a Torino. L'ultimo episodio, su cui indaga ora la polizia, nella notte tra sabato e domenica in piazzale Valdo Fusi. "Parlavano italiano, ma sembravano marocchini. Erano tutti ben vestiti, hanno agito con lucidità", hanno denunciato le vittime dell'aggressione, quattro giovani torinesi derubati di tutto, persino delle giacche a vento. Gli investigatori della Questura sono già al lavoro per identificare il branco, anche attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza. La banda, come anticipato dalle pagine locali di alcuni quotidiani, potrebbe essere la stessa a cui appartiene un diciassettenne che, venerdì scorso, ha puntato una pistola giocattolo contro la polizia. E' dei giorni scorsi anche la notizia della baby gang che agiva al centro commerciale Le Gru, smantellata dai carabinieri che hanno denunciato quattro giovani per l'aggressione ad una madre perché bestemmiavano ad alta voce.