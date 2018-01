Fca riparte in Borsa a nuovi massimi

MILANO, 15 GEN - Fca riparte in Piazza Affari dopo un avvio cauto: il titolo dell'ex-Lingotto ha accelerato mentre è in corso il Salone di Detroit e segna un rialzo del 2% a 19,5 euro, dopo aver toccato un nuovo massimo storico a 19,65. Intanto l'amministratore delegato di Fca Sergio Marchionne, in un'intervista a Bloomberg, in attesa della conferenza stampa a Detroit, afferma che la metà delle auto prodotte nel mondo entro il 2025 sarà elettrificata. Marchionne ricorda che Fca ha in programma la produzione di una Jeep Wrangler ibrida nel 2020.