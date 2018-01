Vecchia sede Fi diventa Hotel di lusso

ROMA, 16 GEN - La vecchia sede nazionale di Forza Italia diventerà un albergo cinque stelle. L'immobile (oltre 6,500 mq sviluppati su 7 piani più un piano interrato) a due passi da Fontana di Trevi è stato acquistato da Antirion SGR per 36 milioni di Euro. Chiuso da alcuni anni, da quando il Popolo delle Libertà aveva spostato il proprio quartier generale a piazza di San Lorenzo in Lucina, il palazzo di via dell'Umiltà sarà oggetto di un intervento di riqualificazione per trasformarlo in una struttura ricettiva di lusso dotata di 30 camere, 18 appartamenti temporanei, un ristorante e servizi correlati per la clientela corporate e turistica di fascia alta. L'apertura prevista per la fine del 2019.