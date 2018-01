Coree: Nord propone invio 250 tifosi

PECHINO, 17 GEN - La Corea del Nord ha offerto di inviare un gruppo di 230 tifosi, tra cui le cheerleader, alle Olimpiadi di PyeongChang, parte di una rappresentanza più ampia che dovrebbe raggiungere il Sud via terra, attraverso il varco di confine di Panmunjom. In agenda, Nord e Sud devono definire oggi dettagli importanti come grandezza della delegazione, trasporti, costi, ipotesi di sfilare insieme alla cerimonia d'apertura e di un team unificato nell'hockey femminile. Con le 140 persone dell'orchestra, la delegazione risulta finora di 370 unità.