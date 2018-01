Istat: condizioni vita? Voto 6,9

ROMA, 17 GEN - "Nei primi mesi del 2017, dopo l'evidente progresso registrato nel corrispondente periodo del 2016, la soddisfazione dei cittadini per la vita non mostra ulteriori segni di crescita, pur rimanendo su livelli superiori a quelli del 2015". Così l'Istat dando conto dell'indagine sugli 'aspetti della vita quotidiana'. Ecco che alla domanda "attualmente, quanto si ritiene soddisfatto della sua vita nel complesso?", in base a un punteggio da zero a 10 le persone (di 14 anni e più) danno in media un voto pari a 6,9. L'anno prima il voto era 7 (nel 2015 si fermava a 6,8).La famiglia è il rifugio degli italiani: in 9 su 10 si dicono contenti dei rapporti con i propri parenti. Le relazioni familiari confermano i più alti livelli di apprezzamento: nel 2017 il 90,1% delle persone si ritiene soddisfatto". Al di fuori della famiglia, i dati ribadiscono come in Italia "prevalga un atteggiamento di cautela verso il prossimo",il 78,7% delle persone ritiene che "bisogna stare molto attenti".