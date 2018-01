Lombardia: Fontana, ho sbagliato

BRESCIA, 17 GEN - "Sulla parola razza ho già detto che mi sono espresso male e non volevo offendere nessuno. È stato un errore di comunicazione e non so nemmeno come sia uscita quella sbagliatissima frase che non rientra nel mio vocabolario. Non volevo dirla. Se non facessi esperienza da questo errore mi ritirerei perché sarei un pistola". Lo ha detto Attilio Fontana, candidato del centrodestra per la Lombardia, a Brescia dove ha incontrato le redazioni dei quotidiani locali, i rappresentanti di industriali, artigiani e autotrasportatori.