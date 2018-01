M5S, non candidato vignettista 'Marione'

ROMA, 17 GEN - C'è anche il vignettista Marione tra gli autocandidati al M5s che non hanno passato il vaglio delle selezioni. Lo annuncia lui stesso su Twitter dove posta la sua "comunicazione importante". "Non risulto tra i candidati. Per cui non potrete votarmi. Grazie a tutti coloro che mi stanno scrivendo, mi dispiace", scrive il disegnatore che si era candidato avvertendo: "Domani sceglieremo i nostri candidati portavoce in Parlamento. Ancora non so se sarò tra questi. Qualora fosse, e qualcuno volesse votarmi, vi avviso subito: non sarò 'moderato', non sarò 'diplomatico', non smetterò di essere 'intransigente' contro chi ha distrutto il Paese".