Consob: Nava, vogliamo ristrutturarla

ROMA, 17 GEN - "Certamente vogliamo fare un'azione di ristrutturazione": è quanto ha detto il presidente designato della Consob Mario Nava davanti alle commissioni Finanze riunite di Camera e Senato precisando che "non è elegante parlare del mandato precedente ma nel tempo e nello spazio la Consob è stata migliore". "C'è stata la Consob di Spaventa - ha ricordato - di TPS come lo chiamavamo in Europa (Tommaso Padoa Schioppa ndr.). Si può tornare lì e non c'è motivo per il quale non si possa tornare a quei livelli", ha affermato. "Credo che una cosa che c'è dentro la Consob e che non va mai dimenticata - ha aggiunto - è la qualità del personale e la voglia di lavorare, credo che il personale che abbiamo in Consob sia di altissima qualità e da qui si può iniziare a lavorare. C'è la questione di organizzarlo meglio".