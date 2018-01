La Spezia,bimbo in sepsi batterica muore

GENOVA, 18 GEN - Un bambino di 5 anni è morto stamani poco dopo le 6 in ospedale alla Spezia dove era stato ricoverato d'urgenza per una sospetta sepsi batterica. Il bimbo è stato portato in ospedale in condizioni gravissime, con febbre molto alta e difficoltà respiratorie. Ricoverato in rianimazione, le sue condizioni sono precipitate e il bambino è deceduto. E' in corso l'esame del liquor. L'assessorato regionale alla Sanità conferma che è stato avviato il protocollo previsto dalle linee guida in materia.