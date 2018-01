Ecco Fabrizio De Andrè, principe libero

MILANO, 19 GEN - 'Fabrizio De André. Principe Libero' arriva nelle sale e in televisione: presentata a Milano la fiction che sarà nelle sale di 300 cinema italiani solo il 23-24 gennaio, e su Rai Uno il 13-14 febbraio, pochi giorni dopo Sanremo. Luca Marinelli sarà il volto e la voce di Faber: la sua prima passione per la chitarra, i contrasti in famiglia, gli amori, i figli, i primi concerti, il successo, il sequestro in Sardegna insieme a Dori Ghezzi. Nel cast della co-produzione di Rai Fiction e Bibi Film anche Elena Radonicich, nel ruolo della prima moglie di De André, Enrica Rignon. Valentina Bellè interpreta invece Dori Ghezzi, mentre Ennio Fantastichini è il padre Giuseppe De André. "Questo film piacerà a chi ha conosciuto davvero Fabrizio - ha detto Dori Ghezzi, presente all'anteprima all'Anteo di Milanoa - perché lo ritroverà, mentre chi se lo è soltanto immaginato si sentirà quasi tradito".(ANSA).