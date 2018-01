Lady Bird, Gerwig e Ronan da Oscar

ROMA, 20 GEN - Secondo Steven Spielberg a differenza di quanto è successo ai Golden Globe, agli Oscar nella cinquina per il miglior regista (le nomination saranno annunciate il 23 gennaio) ci sarà anche qualche autrice. La candidata più accreditata al momento è Greta Gerwig, talentuosa attrice 34enne, volto simbolo del nuovo cinema 'indie' Usa, che ha conquistato pubblico e critica con la sua opera prima Lady Bird, nelle sale italiane dal 1 marzo con Universal. E' una dramedy 'di formazione' al femminile, sull'identità e le radici nella quale un'originale adolescente (interpretata mirabilmente dalla 23 enne Saoirse Ronan, per la quale potrebbe arrivare la terza nomination agli Oscar), si confronta con i suoi desideri e la sua voglia di libertà. Il film sta facendo man bassa di premi, compresi due Golden Globe (miglior commedia o musical e migliore attrice per una commedia o musical). Nel cast anche Timothée Chalamet e Laurie Metcalf, che potrebbe essere nominata fra le attrici non protagoniste.