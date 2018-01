A Senigallia il Correggio ritrovato

SENIGALLIA (ANCONA), 21 GEN - Secondo Dario Fo, premio Nobel per la letteratura ma anche esperto d'arte che nel 2004 'riscoprì' il quadro nella dimora di due nobili sorelle a Fano, la Sant'Agata 'di Senigallia' del Correggio sarebbe il ritratto della bellissima moglie dell'artista, Jeronima. Oggi restaurata e ristudiata, l'opera sarà al centro di una mostra, a Palazzetto Baviera di Senigallia dal 15 marzo al 2 settembre, a cura di Giuseppe Adani. Immagini e testi racconteranno l'opera di Correggio (1489-1534) considerato uno dei più grandi artisti del Rinascimento al pari di Leonardo, Michelangelo e Raffaello. Tra le curiosità, gli studi che dimostrano che l'espressione del viso della modella è stata stata poi reimpiegata in tele di dimensioni più grandi e famose. Curioso il legame con Senigallia che ha dato anche il nome al dipinto: il ritratto, di piccole dimensioni, arrivò nella cittadina marchigiana alla fine dell'800 come dono di un gentiluomo inglese al medico Angelo Zotti, che gli aveva salvato la vita.