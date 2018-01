D'Alema, Moscovici? Pensi suo partito

ROMA, 21 GEN - "Sono amico di Pier, ma in Francia il suo partito è quasi scomparso, forse dovrebbe essere quella ora la sua principale preoccupazione... Io sono appassionatamente europeista ma l'Europa non recupera il suo consenso se non cambia. Ma è possibile che in Europa ci sia ancora una sorta di paradiso fiscale come il Lussemburgo? Almeno si punti all' armonizzazione fiscale". Lo afferma Massimo D'Alema ospite della trasmissione "In mezz'ora in più" su Rai3 commentando le dichiarazioni di Moscovici sull'Italia.