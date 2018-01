Renzi, chiesto a Padoan correre a Siena

FIRENZE, 22 GEN - "Ho proposto al ministro Padoan di candidarsi in Toscana, di candidarsi nel collegio di Siena, perché il Pd deve essere una squadra forte e autorevole ma anche perché con Pier Carlo abbiamo affrontato la questione bancaria in modo innovativo". Lo ha annunciato il segretario del Pd Matteo Renzi stamani a Controradio. "Noi non abbiamo salvato le banche ma migliaia e migliaia di correntisti - ha aggiunto -. Rivendicare con grande forza questa decisione e rivendicarlo nella città simbolo di uno dei grandi scandali bancari del passato - ha concluso Renzi - credo sarebbe una bella cosa".