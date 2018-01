Lite tra coniugi: donna uccisa,lui grave

SALERNO, 22 GEN - Una lite tra due coniugi finita in tragedia questa mattina a Cava de' Tirreni, nel Salernitano: uccisa la donna, gravemente ferito l'uomo. Da una prima ricostruzione sembra che la coppia, due quarantenni del luogo, abbiano iniziato a litigare nella propria abitazione a Sant'Anna e si siano accoltellati. Ad avere la peggio la donna, Nunzia Maiorano, 41 anni, che è deceduta. Il marito, invece, è stato trasportato, in gravissime condizioni, all'ospedale cittadino. Sul caso indagano i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica della vicenda. Non sembra che la coppia avesse denunce in merito a pregresse violenze domestiche. Ad allertare le forze dell'ordine i vicini di casa della coppia, a quanto pare allarmati dalle urla che provenivano dalla casa.