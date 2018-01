Prodi, ritorno? No, mi hanno rottamato

BRUXELLES, 23 GEN - "Penso proprio di no". Così Romano Prodi esclude un suo eventuale ritorno alla politica attiva, a margine di una conferenza a Bruxelles. "Non mi vogliono, mi hanno rottamato, ma la mia soddisfazione è che non si sono accorti che il prezzo del rottame è salito, salito, salito", ha detto Prodi, aggiungendo che in questi ultimi dieci anni dalla fine del suo ultimo governo "é cambiato il mondo".