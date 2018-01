Oscar, candidatura italiana Blade Runner

LOS ANGELES, 23 GEN - La soddisfazione per l'Italia agli Oscar arriva anche da Alessandra Querzola, arredatrice di scena di Blade Runner 2049, che ha conquistato una candidatura tecnica. Friulana che ha studiato all'Accademia delle Belle Arti di Venezia, Querzola ha ottenuto la nomination per gli arredi del set di Blade Runner 2049. Dovrà vedersela con i colleghi di La bella e la bestia, L'ora più buia, Dunkirk e The Shape of Water. Alessandra Querzola aveva ottenuto il Capri Award all'ultima edizione di Capri, Hollywood.