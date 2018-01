Segre a studenti, scegliete sempre vita

MILANO, 24 GEN - "Sento di giovani che si sono suicidati per un brutto voto a scuola o per aver subito atti di bullismo. Ragazzi, io vi dico: scegliete sempre la vita!". Con queste parole la senatrice a vita Liliana Segre si è rivolta ai 2.400 studenti delle medie e delle superiori arrivati da tutta la Lombardia (ma anche da altre Regioni limitrofe, come Piemonte e Liguria) al Teatro degli Arcimboldi di Milano, per ascoltare la sua testimonianza di sopravvissuta ad Auschwitz, in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria. "Un brutto voto a scuola - ha detto Segre ai suoi 'nipoti ideali' - si rimedia e se prendete un pugno da un bullo pensate che voi siete più forti, mentre è lui da disprezzare", così come "chi allo stadio mette la maglietta di Anna Frank". "Non sono loro i più forti, sono degni di disprezzo" ha sottolineato.