Stampa Gb, Elton John prossimo al ritiro

LONDRA, 24 GEN - Elton John sarebbe ormai prossimo a dare l'addio alla scena dei concerti. Lo scrive oggi il tabloid britannico Daily Mirror, in mancanza di conferme ufficiali da parte dell'entourage della popstar che nel marzo del 2017 ha superato la boa dei 70 anni di età. Il musicista ha fissato per la serata del 24 gennaio una conferenza stampa, che dovrebbe essere trasmessa in contemporanea da New York e da Londra, in occasione dell'imminente scadenza del suo permesso di residenza di sei anni a Las Vegas. Gli argomenti non sono stati resi noti, ma secondo il Mirror potrebbe trattarsi dell'annuncio del suo "ultimo tour mondiale". Sir Elton è stato costretto a cancellare nei mesi scorsi le date americane di alcuni sui concerti a causa di un improvviso e forte malanno patito a bordo di un volo appena decollato da Santiago del Cile.