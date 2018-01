Tennis: Australia, Cilic in finale

ROMA, 25 GEN - Marin Cilic è il primo finalista degli Open d'Australia di tennis. Il croato, testa di serie n.6 del torneo, ha battuto in semifinale il britannico Kyle Edmund in tre set 6-2 7-6 (7-4) 6-2. In finale troverà il vincente della sfida tra il sudcoreano Hyeon Chung e lo svizzero Roger Federer, in programma domani.