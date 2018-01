Mattarella, non minimizzare focolai odio

ROMA, 25 GEN - "Focolai d'odio, di intolleranza, di razzismo, di antisemitismo, sono presenti nelle nostre società e in tante parti nel mondo. Non vanno accreditati di un peso maggiore di quello che hanno: il nostro Paese e l'Ue hanno gli anticorpi necessari per combatterli; ma sarebbe un errore capitale minimizzarne la pericolosità". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando il 'Giorno della memoria' al Quirinale.