Meloni, Cav dica ora candidati premier

ROMA, 25 GEN - "Non ho mai discusso a carte coperte con Berlusconi, sono una persona abituata a giocare a carte scoperte. Se io fossi Berlusconi dichiarerei i miei nomi prima del voto e non dopo in modo che i cittadini li conoscano prima come ha fatto Fdi che ha schierato me come candidata alla presidenza del Consiglio dei ministri". Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fdi a proposito dei nomi che il Cav dice di avere come possibili premier.