Moscovici, nessuna ingerenza voto Italia

DAVOS, 25 GEN - "Sono gli italiani che scelgono liberamente, non c'è nessuna interferenza e non ho mai pensato che delle elezioni possano essere un pericolo". Lo ha detto Pierre Moscovici, commissario Ue agli Affari economici, facendo marcia indietro dopo i suoi commenti sul voto in Italia che avevano fatto parlare di interferenze sull'esito delle politiche. "Le scelte degli elettori sono sempre rispettate - ha aggiunto - ma è importante che siano rispettate le regole Ue. Sono rimasto stupito delle dichiarazioni a favore di uno sforamento del tetto del 3% del deficit".