Conetta,perquisizioni centro accoglienza

VENEZIA, 25 GEN - Il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia sta effettuando perquisizioni nel centro di accoglienza straordinaria per migranti nella frazione Conetta di Cona, nella sede della cooperativa che lo gestisce e in altre società collegate. La Procura della repubblica di Venezia ipotizza i reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode in pubbliche forniture. Perquisizioni anche a due funzionari della Prefettura di Venezia per rivelazione di segreto d'ufficio. Altri documenti sono stati acquisiti presso gli uffici della stessa Prefettura. In una nota, il Procuratore della repubblica di Venezia, Bruno Cherchi, sottolinea che le indagini "sono finalizzate alla verifica dei rapporti tra la struttura di accoglienza e gli uffici pubblici deputati al controllo, nonché alla corretta esecuzione del contratto di appalto di accoglienza dei migranti richiedenti asilo presso il Centro di Cona". (ANSA).