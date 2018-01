Streep in Big Little Lies 2

NEW YORK, 25 GEN - 'Big Little Lies - Piccole grandi bugie' si arricchisce di un'altra star per la seconda stagione, Meryl Streep. L'attrice con più candidature agli Oscar della storia avrà il ruolo di Mary Louise Wright, la madre di Perry, interpretato da Alexander Skarsgard nella prima stagione. La fortunata e pluripremiata serie, che ha dominato ai Golden Globe, trasmessa da Hbo, in Italia da Sky Atlantic, è basata sul romanzo 'Piccole grandi bugie' della scrittrice australiana Liane Moriarty. Nel cast Nicole Kidman (Celeste Wright) e Reese Witherspoon (Madeline Martha Mackenzie). Le due attrici sono state confermate anche per la seconda serie, sempre di sette episodi. La Streep è fresca della 21/a candidatura agli Oscar per il suo ruolo di Katherine Graham nel film 'The Post' di Steven Spielberg.