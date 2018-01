Sci:Bassino 2/a in combinata Lenzerheide

Lenzerheide, 26 gen - Ancora un podio per l'Italia con al piemontese Marta Bassino 2/a in 2.02.73 seconda nella combinata di Lenzerheide. Ha vinto la svizzera Wendy Holdener in 2.01.18 e terza al slovena Ana Bucik in 2.02.74. Per l'Italia c'e' poi Nicol Delago 167a in 2.05.20 mentre fuori sono finite Federica Brignone (era seconda dopo la prima prova) e Johanan Schnarf. Domani a Lenzerheide tocca allo slalom gigante. Torna in pista anche Sofia Goggia.