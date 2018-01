Allarme per abuso social e media

ROMA, 26 GEN - L'abuso dei mezzi di comunicazione e degli strumenti di partecipazione sociale messi a disposizione dalla Rete costituisce un fenomeno crescente e preoccupante. Da un lato è violato il diritto della collettività ad essere informata in maniera corretta, dall'altro sono messi in moto meccanismi di diffusione sociale delle notizie che possono arrecare, anche inconsapevolmente, danni a soggetti terzi". A lanciare l'allarme è stato il Primo presidente della Cassazione Giovanni Mammone nella relazione per la cerimonia dell'anno giudiziario svoltasi alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha espresso preoccupazione anche per femminicidi, stalker e la violenza delle baby gang. Il Guardasigilli Andrea Orlando ha auspicato che il prossimo governo non tagli le risorse per la giustizia e prosegua nelle riforme.